شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل ”الخليج 365” يحصد جائزة الصحافة العربية عن فئة «الصحافة الاقتصادية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي افتراضياً. وحصد فريق عمل صحيفة «الخليج» جائزة الصحافة العربية عن فئة «الصحافة الاقتصادية»، وذلك عن عمل حمل عنوان «ماذا يريد القطاع الخاص؟».

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