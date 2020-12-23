شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي افتراضياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : الخليج

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت، الأربعاء، فعاليات الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي افتراضياً.

وألقت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة الكلمة الافتتاحية للدورة، قائلة إن «الأزمة الراهنة شكّلت اختباراً حقيقياً لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم... ودفعتنا نحو التفكير بطريقة مختلفة للمستقبل لصناعة إعلام عربي أفضل».

وأضافت: «لا شك أن الرهان اليوم يدور حول صناعة المحتوى الإعلامي وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقّي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية».

وتابعت: «يكمن التحدي الأكبر أمام صُنّاع الإعلام العربي في أزمة الثقة لدى شرائح واسعة من الجمهور وتحديداً فئة الشباب الذين لم ينالهم من المؤسسات الإعلامية الاهتمام الكافي على رغم أنهم مسؤولون عن التحولات الأكثر أهمية والأعمق تأثيراً في عالمنا.. ما يستوجب منحهم مساحة أكبر (للشباب)».

من جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية: «مع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة. ومعَ مَا تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، وما تعكسه من طبيعة العلاقة بين الدول ومجتمعاتها... أصبحت وسائل الإعلام إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها».

وأضاف: «يتضح الدور المهم للإعلام في مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف بنشر الفكر الوسطي المعتدل وقيم التعايش المشترك في ضوء ما يشهده العالم حالياً من ثورة تقنية ومعلوماتية أتاحت لوسائل الإعلام المزيد من الفرص لتعظيم دورها وتحقيق رسالتها وأهدافها».

وتابع مدبولي: «إيماننا بالدور الحيوي للتكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الإعلامي لا يعني أن وحدها كافية لخلق إعلام قوي بل يظل الإبداع الإنساني والفكر الابتكاري والعمل البشري الخلَّاق من أهم الركائز الأساسية التِي تحقق منظومةً إعلاميةً متميزة».