شكرا لقرائتكم خبر عن من على ظهر فيل.. «بابا نويل» يوزّع الكمامات في تايلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايلاند: «رويترز»

تخلى «بابا نويل» عن زلاجته وغزاله في تايلاند وآثر ركوب فيل وتوزيع الكمامات في الشوارع لزيادة الوعي بخطر فيروس «كورونا» المستجد.

واعتلى مدربو أفيال في زي «بابا نويل» ظهور حيواناتهم التي وزعت الكمامات من سلال معلقة في خراطيمها على تلاميذ وقائدي الدراجات والسيارات في إقليم أيوتايا وسط البلاد، الأربعاء. وعن الأفيال قالت تلميذة في مرحلة التعليم الأساسي: «إنها ظريفة ولطيفة.. هي جميلة جداً».

وتزور الأفيال مدارس المنطقة في عيد الميلاد منذ 20 عاماً، وعادة ما توزع الحلوى والألعاب بخراطيمها، لكنها حافظت على التباعد الاجتماعي هذا العام ولم تدخل المدارس، وإنما بقيت خارجها توزع الكمامات داخل سلال.

وقال إيتي بانكاولاماي مديرة حديقة محلية للأفيال: «ترغب هذه الفيلة الأربعة في تجسيد شخصية بابا نويل التايلاندي لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وغسل أيديهم، واتباع تعليمات الحكومة».

وقالت فتاة تبلغ 12 عاماً جاءت لرؤية الأفيال عند البوابة: «أنا متحمسة لكنني حزينة بعض الشيء؛ لأن الأفيال لا يمكنها دخول المدرسة». وتحث السلطات التايلاندية الناس على توخي مزيد من الحذر بعد أسوأ تفشٍ للمرض خلال مطلع الأسبوع في مركز للمأكولات البحرية قرب بانكوك.

وقالت وزارة الصحة العامة، الثلاثاء، إن البلاد سجلت 427 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا»، وإن معظم الإصابات مرتبطة بانتشار الوباء في مركز المأكولات البحرية.

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