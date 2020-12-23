شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ياسر عمر: برلمان 2021 سيشهد استكمال منظومة تشريعات الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر عمر عضو مجلس النواب، إن مجلس 2021 سيشهد استكمال منظومة التشريعات الهامة التى بدأها البرلمان الحالى، والتى تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادى، وكذلك خطط التحول الرقمى.

وقال عمر، فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من استخراج كارنيه العضوية خلال حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، إن الإصلاح الاقتصادى نجح بفضل تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشهادة صندوق النقد الدولى، مشددا على أهمية تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية، ورفض فكرة الإغلاق فى ظل أزمة كورونا، قائلا: "الإغلاق لن يجدى والأفضل أن نستكمل المسيرة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية دعما للاقتصاد المصرى".

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021.

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، بدأت أمس الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والأربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.