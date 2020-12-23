شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى باكية عقب استلام كارنيه عضوية النواب: تتويج لعمل سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد لافت، بكت الكاتبة الصحفية النائبة فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، عن دائرة قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد، فى أعقاب انتهائها من استخراج كارنية عضوية البرلمان.

وأعربت فريدة الشوباشى، عن سعادتها بوجودها في مجلس النواب 2021- 2026 بقولها أنه شرف كبير لها، وأنه يتوج عملها طوال السنوات الماضية، مؤكدة على دعم القيادة السياسية للمرأة، لافتة إلى أن التمثيل النسائى لنائبات البرلمان، هو الأعلى فى تاريخ الحياة النيابية.

يشار إلى أن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى قد داعب النائبة فريدة الشوباشى، بحكم اقترابها من رئاسة الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، وردت عليه الشوباشى ضاحكة: "انتو مكبرنى سنة عن عمرى الحقيقى".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه عدد النواب الذين استخرجوا كارنيهات العضوية لنحو 25 نائبا من إجمالى 100 نائب يمثلون قائمة قطاع الصعيد.

وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن حفل الاستقبال الذي نظمته الأمانة اليوم لـ100 نائب من المتوقع أن يستمر حتى الساعة الخامسة مساء اليوم، على أن يتم استكمال على مدار الأيام الخمس القادمة استخراج كارنيهات العضوية لباقى النواب حسب الجدول المحدد سلفا، وتم إبلاغهم به.