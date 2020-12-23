مصرع مزارع سقط أسفل قطار الركاب بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
لقي مزارع في السويس مصرعه، أثناء نزوله من عربة قطار بمزلقان قرية عامر بحي الجناين شمال محافظة السويس.
تلقى اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس إخطارًا من قسم شرطة الجناين بمصرع إبراهيم عواد سالم ٤٣ عامًا اثناء نزوله من قطار ركاب "السويس- الإسماعيلية" عند مزلقان قرية العمدة.
وأفادت المعاينة أن المزارع سقط أسفل القطار بعد اختلال توازنه، ونقل مرفق إسعاف السويس جثمان المتوفي للمشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.
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