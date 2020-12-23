بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا.. هل تغلق المدارس؟ وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على احتمالية إلغاء العام الدراسي، بعد ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في بعض دول العالم.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، على القناة الأولى الفضائية، أن القرار متروك للدولة، وعندما يكون هناك احتياج لحظر تجوال أو تأجيل العام الدراسي ككل، ستتخذ الدولة مثل هذه القرارات، مضيفا : "نحن لسنا في هذه المرحلة".

وفيما يتعلق بمخاوف أولياء الأمور أكد وزير التربية والتعليم، لأولياء الأمور: "تأكدوا أن الدولة لا تنام حرصا على الطلاب ولن نتخذ قرار يؤثر على مستقبل الأولاد".

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن التحور الجديد للفيروس كان متوقعًا حيث أن كل الفيروسات التنفسية تتحور بشكل منتظم، خاصة الفيروسات التي يكون الحمض النووي لها هو "RNA"، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تحول الفيروس في انجلترا هو المفاجئ، حيث انتشار هذا التحور بشكل أكثر.

وأضاف "حاتم" في تصريحات له، أمس الثلاثاء، أن فيروس الأنفلونزا العادية يتحور كل عام ولذلك نحصل على تطعيم مختلف كل عام، أساسه مركب واحد يضاف عليه التغيرات السنوية التي تحدث للفيروس، موضحًا أن معامل الفيروسات تقوم بعمل تسلسل جيني لمعرفة تحور الفيروس وأماكن تحوره، ولكن تحاليل الـ "PCR" التي تتم المعامل العادية هي تحدد إيجابية أو سلبية العينة سواء مصاب بكورونا أم لا.​