اعتقال اثنين مشتبه في تورطهما في سلسلة هجمات يمينية ببرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):

نفذت الشرطة الألمانية صباح الأربعاء أوامر اعتقال بحق اثنين مشتبه في تورطهما في سلسلة من الهجمات اليمينية المتطرفة بحي نويكولن في العاصمة برلين، حسبما أعلن الادعاء العام على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبحسب البيانات، تتعلق سلسلة الهجمات بعشرات الجرائم مثل الحرق العمد والتهديدات، خاصة بين عامي 2016 و 2018.

واشتبهت الشرطة في تورط رجال من الأوساط اليمينية المتطرفة منذ فترة طويلة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات أي شيء.