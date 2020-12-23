حكومة مولدوفا تعلن استقالتها من أجل إجراء انتخابات مبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كيشيناو- (د ب ا):
أعلن رئيس وزراء مولدوفا إيون شيكو استقالته اليوم الأربعاء، في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك قبل يوم من تولي مايا ساندو رئاسة البلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس المنتهية ولايته إيجور دودون القول في مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت إن استقالة شيكو تهدف لتخفيف التوترات السياسية في البرلمان بين الحزب الاشتراكي المولدوفي الذي ينتمي له والنواب الذين يدعمون ساندو، المؤيدة للتقارب مع روسيا.
وقال دودون " نحن على استعداد لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية أو إجراء انتخابات مبكرة".
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