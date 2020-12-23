منظمة الصحة العالميّة : سلالة "كورونا" الجديدة أسرع في العدوى لا الوفيّات

أكدت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أسرع في الانتشار، مع عدم وجود دليل بعد على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة بالوفيات.
وجاء ذلك إثر إعلان العديد من الدول العالمية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة فيها.
وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس "ما نفهمه حتى الآن من البيانات التي أبلغت عنها بريطانيا هو أن هناك زيادة في إنتقال العدوى في هذه السلالة".
وأضاف "لكن لا يوجد دليل حتى الآن على أنه من المرجح أن تتسبب في مرض خطير أو وفيات أكثر".
وقال أحد علماء المنظمة إنه لا توجد مؤشرات من بريطانيا على أن السلالة ستؤثر على اللقاحات.
الأناضول
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