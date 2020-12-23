بريطانيا تعيد النظر في إجراءاتها مع انتشار السلالة الجديدة لكورونا

قال وزير بريطاني إن حكومته ستراجع قيودها بشأن كوفيد -19 الأربعاء لتقرر ما إذا كانت بحاجة إلى فرض إجراءات أكثر صرامة على أجزاء أخرى من إنجلترا بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة.

وقال وزير الإسكان روبرت جينريك إن القواعد من غير المرجح أن تتغير قبل عيد الميلاد، لكنه قال إن اللجنة الحكومية ستجتمع اليوم لتقرير الإجراءات الإضافية التي يتعين اتخاذها.

وقال لتلفزيون "بي بي سي": "ليست لدينا خطة

فورية لاتخاذ إجراء لكن عدد الحالات آخذ في الازدياد لذا سنرى ما إذا كان من الضروري بذل المزيد من الجهد".

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش،

أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.