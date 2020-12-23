كورونا تطال أسرة الرئيس اللبناني ميشيل عون

أعلنت ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كلودين عون روكز عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في وقت تجاوز عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان 160 ألفا.

وقالت عون روكز، التي تشغل منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، عبر صفحتها الخاصة على "تويتر" إنها ستخوض 14 يوما من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي إصابة مقربين من الرئيس اللبناني البالغ من العمر 85 عاما، إلى نقل العدوى إليه.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألغى زيارته إلى لبنان التي كانت مقررة اليوم وغدا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تتسلم وزارة الصحة اللبنانية لقاحات "فايزر" ضد كورونا منتصف شهر فبراير المقبل.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.



كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة

0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.