البحرين تنفي وفاة مواطن بالتطعيم ضد كورونا.. وتؤكد: سبب الوفاة أزمة قلبية

نفت وزارة الصحة فى مملكة البحرين أى علاقة بين وفاة مواطن يبلغ من العمر 53 عاماً بالتطعيم ضد فيروس "كورونا"،كما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعى.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأربعاء، أن سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة، أدت إلى تعطل المؤشرات الحيوية المؤدية إلى الوفاة ..لافتة الى أن ملف المتوفى الصحي، يشير إلى عدد من المراجعات الدورية بسبب أمراض القلب.

وحذرت وزارة الصحة البحرينية من تداول المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة

والتشكيك بكفاءة الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمملكة البحرين، والتي تهدف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات لأي مصادر هدفها تشتيت الرأي العام، خصوصاً فيما يؤثر على الجهود الوطنية الصحية خلال الوقت الحالي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات

المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.



تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.