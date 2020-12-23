روسيا تُسجل 27 ألفا و250 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 27 ألفا و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و933 ألفا و753 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد - في بيان اليوم الأربعاء - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5652 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3749 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1540

حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 549 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 52 ألفا و461 حالة وفاة.. لافتا إلى أن 24 ألفا و447 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و343 ألفا و967 شخصا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس

كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.