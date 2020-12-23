دبي: بدء حملة التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكورونا

قالت حكومة إمارة دبي إنها ستبدأ حملة تطعيم بلقاح "فايزر-بيونتيك" مجانا اليوم الأربعاء، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تستخدم هذا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طرحت الإمارات والبحرين في وقت سابق من هذا الشهر لقاحا طورته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي في بيان على "تويتر" أمس الثلاثاء "حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد-19

بلقاح "فايزر" في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء".

وكانت الإمارات أول دولة تطرح اللقاح الصيني لسكانها، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إن فعاليته 86 بالمئة، مستندة إلى تحليل مؤقت للتجارب السريرية في المراحل المتأخرة.

وسجلت الإمارات 195878 إصابة بفيروس كورونا و642 وفاة حتى الآن.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.