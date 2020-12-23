تركيا.. السجن 27 عاماً للصحفي المعارض جان دوندار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 ديسمبر 2020 12:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

منذ مسرحية محاولة الإنقلاب الفاشلة التي جرت في صيف 2016، فتح الرئيس التركي أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه ، إذ أصدرت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بسجن الصحفي المعارض المنفي جان دوندار 27 عاما.

ودوندار هو رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهورييت”، وفرّ إلى ألمانيا عام 2016، على خلفية قضايا مرتبطة باحتجاجات حديقة غيزي التي شهدتها البلاد عام 2013.

ولأن التهم حيكت على مقاس معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان وإخراس أصوات منتقديه، وُجهت لدوندار في السابق، اتهامات زعمت “قيامه بإفشاء أسرار الدولة والتجسس العسكري أو السياسي”، وهو ما ينفيه الرجل.

اتهامات أساسها تقرير إخباري نشرته صحيفة “جمهورييت” اليومية، عام 2015، تضمن معلومات حول إرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى فصائل مسلحة في سوريا.

ويعيش دوندار في ألمانيا، وتلقى في السابق تهديدات بالقتل، الأمر الذي دفع السلطات الألمانية إلى وضعه تحت الحماية بعد تلقيها معلومات عن تهديد خطير.

وهذا ليس الحكم الأول من نوعه في تركيا .

أبوابٌ شرّع من خلال أردوغان جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.

ومع وجود أكثر من 150 صحفيا وراء القضبان، أصبحت تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أكبر سجن للصحفيين.