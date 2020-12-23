أتعانين من تقطع الأنفاس عند صعود الدرج؟ إليك السبب!

وقد يرتبط تقطّع الأنفاس عند صعود الدرج لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بأسباب منها عدم التحمية، وهو الروتين الذي يلجأ إليه كل الرياضيين قبل البدء بالتمارين.

وفي حال صعود السلالم من دون فعل هذا، من الممكن الشعور بالتعب بسبب المرور السريع من حالة الراحة إلى حالة النشاط، مما يدفع الجسم إلى بذل مجهود إضافي لمدّ العضلات بالأوكسيجين.



ويُشار إلى أن عملية التحمية تعمل على تحضير العضلات للحركة، وعلى زيادة دفق الدم والأوكسيجين إليها، وعلى الحد من احتمال التعرّض للإصابات. ولهذا من الأفضل عدم القيام بأي نشاط بدني قبل ممارسة حركات التحمية البسيطة.