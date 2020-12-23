تنشر الخليج 365، نص قرار محكمة استئناف الكرخ الصادر اليوم الأربعاء، بشأن الدعوى المقامة ضد شركات الهاتف النقال، حيث ينص على أنه "لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيأة الاعلام والاتصالات الجديد".

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. نص قرار القضاء المتعلّق بشركات النقال 'لا يمانع التجديد' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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