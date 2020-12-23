مقتل قياديين لداعش واعتقال 4 آخرين شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل قياديين اثنين في تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 4 آخرين في عمليتين منفصلتين شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن "طيران التحالف الدولي، نفذ ضربتين جويتين في سلسلة جبال حمرين"، أسفر ذلك عن قتل قياديين إرهابيين اثنين من داعش أحدهما خطير، دون تحديد هويتهما.

وأضافت، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن "العملية الجوية أسفرت أيضاً عن تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل".

وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في ناحية الرياض جنوب غربي محافظة كركوك (شمال) مطلوبين لانتمائهم لتنظيم داعش".

وأوضحت الوكالة في بيان أن المقبوض عليهم "عملوا على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وملابس وأجهزة اتصال لعناصر داعش المتواجدين داخل أحد أوكار التنظيم في وادي زغيتون، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وتشن القوات العراقية، حملات عسكرية بين الحين والآخر، لتعقب فلول داعش في أماكن عدة، يرتكز معظمها على المناطق الحدودية بين المحافظات التي غالباً ما يتخذ منها التنظيم ملاذات لمسلحيه لطبيعة تضاريسها الوعرة التي توفر الحاضنات الآمنة لهم.

ورغم خسارة التنظيم للمدن التي احتلها في أحداث يونيو/حزيران 2014، إلا أنه عاد مجدداً في ترتيب صفوف عناصره وشن الهجمات منذ مطلع العام الحالي.