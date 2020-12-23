شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا.. تسجيل 27250 إصابة جديدة بكورونا و549 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها سجلت 27250 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينها 5652 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و933753.



وذكرت السلطات أن 549 شخصا توفوا بالمرض الليلة الماضية ليرتفع الإجمالي الرسمي إلى 52461 وفاة.

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