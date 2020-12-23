إصابات كورونا تصل إلى 1.98 مليون حالة بإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.98 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إيطاليا بلغ 69842 حالة، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 3ر1 مليون شخص من المصابين.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعاً.