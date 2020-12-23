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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على مطلق النار على الشرطة الفرنسية ميتاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على تويتر الأربعاء أن مطلق النار الذي قتل ثلاثة دركيين وجرح رابعا ليل الثلاثاء الأربعاء في وسط فرنسا "عُثر عليه ميتا".
ولم يذكر جيرالد دارمانان تفاصيل عن ملابسات وفاة هذا الرجل البالغ من العمر 48 عاما وقتل عناصر من الدرك أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في منطقة كليرمون فيران.
وكانت مصادر متطابقة أعلنت لوكالة فرانس برس أن مختلا عقليا قتل ثلاثة من عناصر الدرك وجرح رابعا بالرصاص في قرية معزولة بوسط فرنسا ليل الثلاثاء الأربعاء.
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