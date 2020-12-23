شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: مختل عقلياً يقتل 3 من الشرطة والان مع التفاصيل
وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أبلغ شرطيان بعملية عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة. وتوفي أحدهما متأثراً بجروحه، بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه، ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى.
وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لفرانس برس مكتب المدعي العام في كليرمون فيران، الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن.
وأفاد مصدر قريب من التحقيق، أن 7 من أفراد القوات الخاصة على الأقل موجودون في الموقع، وقد اتخذت إجراءات وقائية مشددة، نظراً لخطورة الرجل. ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشكلات تتعلق بحضانة أطفال.
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