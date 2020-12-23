شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تحكم على صحفي معارض بـ27 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول: «أ.ف.ب»

أصدرت محكمة تركية، الأربعاء، حكماً على الصحفي المعارض المعروف جان دوندار المنفي في ألمانيا، بالسجن 27 عاماً بتهمة «مساعدة تنظيم إرهابي، والتجسس»، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، وهي تهمة درجت أنقرة على إلصاقها بمعارضيها بهدف إسكاتهم.

ودانت محكمة في إسطنبول دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «جمهورييت» المعارضة، لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة لمجموعات مسلحة في سوريا.

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