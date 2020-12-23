شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27,250 إصابة جديدة بـ«كورونا» و549 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

قالت روسيا، الأربعاء، إنها سجلت 27,250 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 5652 حالة في موسكو ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و933,753. وذكرت السلطات أن 549 شخصاً توفوا بالمرض الليلة الماضية ليرتفع الإجمالي الرسمي إلى 52,461 وفاة.

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