شكرا لقرائتكم خبر عن 1,725 وفاة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «وام»

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 183,927 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، و1,725 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، 17,974,303 حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 318,569 وفاة.

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