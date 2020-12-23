شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 15 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ولا وفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: «وام»

أعلنت الصين، الأربعاء، تسجيل 15 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 86 ألفاً و882 حالة، في حين لم تسجل أي وفاة جديدة، ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصاً.

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