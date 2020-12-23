شكرا لقرائتكم خبر عن بوجوتا تطرد دبلوماسيين روسيين وموسكو تردّ بالمثل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا: «أ.ف.ب»

أعلنت كولومبيا، الثلاثاء، أنها طردت دبلوماسيَين روسيّين أوائل كانون الأول/ديسمبر، ما دفع روسيا إلى الرد بالمثل وطرد دبلوماسيَين كولومبيَين. ولم تقدّم بوجوتا تفسيراً مفصلاً لأسباب طرد الدبلوماسيين الروسيين، لكن وفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد تورط المعنيّان في قضية تجسس مفترضة.

وقال الرئيس إيفان دوكي في مقابلة مع شبكة «إن تي إن 24»، إن الروسيين «انتهكا اتفاقية فيينا» بشأن العلاقات الدبلوماسية.

وعلى إثر طردهما «شرعت حكومة الاتحاد الروسي في سحب اثنين من الموظفين الدبلوماسيين الكولومبيين المعتمدين لدى موسكو»، حسب ما قالت الحكومة الكولومبية في بيان.

وقال مدير دائرة الهجرات الكولومبية خوان فرانسيسكو إسبينوزا في مؤتمر صحفي، إن الدبلوماسيين الروسيين غادرا كولومبيا في 8 كانون الأول/ديسمبر. وأضاف: «نظراً لظروف خروجهما (..) لن يتمكنا من العودة إلى البلاد في المدى القصير».



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