شكرا لقرائتكم خبر عن مختل يقتل ثلاثة من رجال الشرطة الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليون: «أ.ف.ب»

قتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح رابع برصاص أطلقه «مختل عقلياً» في قرية معزولة وسط فرنسا، ليل الأربعاء. وقُتل العسكريون برصاص رجل يبلغ 48 عاماً أثناء محاولتهم إنقاذ امرأة لجأت إلى سطح منزل بالقرب من قرية سان جوست في المنطقة من كليرمون فيران.

وبعيد منتصف ليل الأربعاء، أبلغ دركيان بأعمال عنف ضد زوجة. وقد استهدفا بإطلاق النار عندما حاولا الاقتراب من المنزل الذي لجأت إليه المرأة المهددة.

وتوفي أحدهما متأثراً بجروحه، بينما أصيب الثاني بجروح في فخذه ونقله رجال الإطفاء إلى المستشفى. وبعدما أضرم النار في منزله، أطلق الرجل النار مرة أخرى على رجال الدرك الموجودين في محيط المنزل، ما تسبب في مقتل اثنين آخرين، كما صرح لـ«فرانس برس» مكتب المدعي العام في كليرمون فيران، الذي أكد أنه تم نقل المرأة إلى مكان آمن. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن «أفراد القوات الخاصة في الموقع اتخذوا إجراءات وقائية مشددة، نظراً لخطورة الرجل». ويبدو أن مطلق النار معروف بوقائع مرتبطة بمشاكل تتعلق بحضانة أطفال.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على «تويتر» أن مطلق النار «عُثر عليه ميتاً». ولم يذكر جيرالد دارمانان تفاصيل عن ملابسات وفاة هذا الرجل.