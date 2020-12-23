شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والشارقة والنصر إلى ربع نهائي دوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الوحدة والظفرة وبني ياس ودور تكميلي للوصل والبطائح

دبي: مسعد عبد الوهاب

اجتاز شباب الأهلي عقبة مضيفه الشارقة، بفوزه المستحق (78-69) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة والختامية للدور التمهيدي من مسابقة الدوري العام للرجال، ليفض «الفرسان» الشراكة مع «الملك» ويتصدر مجموعته الأولى برصيد 14 نقطة، وضمن المجموعة ذاتها فاز الوصل على مضيفه النصر (109-100)، وأقيمت مباراة واحدة لحساب المجموعة الثانية فاز فيها الجزيرة على ضيفه العين (71-62).

وفي ختام الدور التمهيدي انتزعت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر، بطاقات التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما حسم «الفرسان» صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، متفوقاً على «الملك» الثاني برصيد 13 نقطة، و«العميد» ثالث الترتيب بـ12 نقطة، فيما فرض على البطائح والوصل اللذين أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الرابع والخامس بـ11 و10 نقاط على التوالي، خوض دور تكميلي ينطلق الأسبوع المقبل، يجمعهما مع الجزيرة والعين اللذين أنهيا التمهيدي في المركزين الرابع والخامس في المجموعة الثانية برصيد 11 و8 نقاط على التوالي، وتتحدد من خلاله هوية الفريقين المكملين لدور الثمانية.

وفي المجموعة الثانية انتزعت فرق الوحدة والظفرة وبني ياس، بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، بعد أن ضمن «العنابي» السبت الماضي المركز الأول برصيد 15 نقطة، على أن تحدد نتيجة مباراة الظفرة وضيفه بني ياس المتبقية من منافسات المجموعة، هوية صاحبي المركزين الثاني والثالث، خصوصاً أن «الفارس» دخل مباراته في مركز الوصيف برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة عن منافسه «السماوي» ثالث الترتيب.

وفي تفاصيل المباريات جمعت قمة المجموعة الأولى حامل اللقب الشارقة، ووصيفه شباب الأهلي، وفرط «الملك» في فرصة رد اعتبار خسارته ذهاباً في نوفمبر الماضي بواقع (68-87)، على الرغم من نجاحه في إنهاء الربعين الأول والثالث للقاء الإياب متفوقاً بواقع (18-10 و22-16)، ولم يكن التقدم كافياً لأصحاب الأرض لضمان الفوز، بعدما امتلك «الفرسان» زمام الربعين الثاني والرابع، وتفوق بواقع (24-16 و28-13) ليفوز بالمباراة (78 - 69).

وفي المجموعة الثانية عانى الجزيرة قبل أن يحقق انتصاره على العين، بعد تبادل السيطرة على الفترات الأربع، وامتلك «فخر أبوظبي» الأفضلية في الربعين الأول والرابع بواقع (22-14 و20-16)، بينما تفوق «الزعيم» في الربعين الثاني والثالث (12-11 و20-18) ولم يكفلا له العودة بنتيجة المباراة، ليحسمها الجزيرة (71 - 62).

وفي لقاء الجارين، نجح الوصل في رد اعتبار خسارته ذهاباً نوفمبر الماضي بواقع (107-101)، بعدما تمكن «الإمبراطور» من نيل الأفضلية في الربعين الأول والثاني ومن ثم الرابع بواقع (25-24 و26-24 و36-27)، بينما اكتفى «العميد» بالأفضلية في الربع الثالث بواقع (25-22) ليحسم الوصل المواجهة بالفوز (109 - 100).