شكرا لقرائتكم خبر عن تيجريس المكسيكي بطلاً للكونكاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج تيجريس مونتيري المكسيكي بطلاً لدوري أبطال كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) بفوزه على لوس أنجلوس إف سي الأمريكي 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت في فقاعة اورلاندو.

وهي المرة الأولى التي يتوج فيها تيجريس بطلاً في قارته بعد ثلاث محاولات فاشلة أعوام 2016 و2017 و2019.

وكان بطل المباراة مهاجم تيجريس الفرنسي المخضرم أندري بيار جينياك (35 عاماً) الذي سجل لفريقه هدف الفوز 2-1 بعد تخلفه بهدف للا شيء.

وكان لوس أنجلوس الطرف الأفضل معظم فترات المباراة وافتتح التسجيل بواسطة الأوروجوياني دييجو روسي بعد لعبة مشتركة رائعة، لكن تيجريس ادرك التعادل عن طريق المدافع هوجو إيالا (72) قبل أن يقول جينياك كلمته اثر تمريرة من لويس رودريجيس قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وبات جينياك أيضاً أفضل هداف في تاريخ ناديه بعدما سجل 145 هدفا في صفوفه.

وجاء تتويج تيجريس في المسابقة القارية ليؤكد سطوة الأندية المكسيكية عليها بشكل كامل كون جميع النسخ منذ عام 2006 شهدت تتويج فريق مكسيكي بها.

وسيشارك تيجريس في بطولة العالم للأندية خلال الفترة من الأول إلى الحادي عشر من شباط/فبراير المقبل، إلى جانب أندية بايرن ميونيخ الألماني (بطل أوروبا)، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا)، الأهلي المصري (بطل إفريقيا) وبطل أمريكا الجنوبية (يُحدد في كانون الثاني/يناير المقبل)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانيا) بالإضافة إلى الدحيل القطري (المضيف).