شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يُعمِّق جراح أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألحق مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، خسارة ثقيلة بمضيفه أرسنال 4-1، ليزيد محن الفريق اللندني الذي يعاني كثيراً على الصعيد المحلي، حيث تعرض لثماني هزائم في 14 مباراة في الدوري، في حين حقق برنتفورد (من الدرجة الأولى) مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه نيوكاسل (من الدرجة الممتازة) بفوزه عليه 1-0، وبلوغه الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، الثلاثاء.

ولا شك في أن خسارة أرسنال ستزيد الضغوط على كاهل مدربه الإسباني ميكل ارتيتا الذي احتفل للتو بمرور عام على استلامه منصبه، وربما تؤدي إلى إقالته من منصبه.

واستمر غياب هداف أرسنال الغابوني بيار اميريك أوباميانج بداعي الإصابة، وشارك بدلاً منه في مركز قلب الهجوم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، في حين لعب البرازيلي جابريال مارتيني العائد مؤخراً من إصابة أبعدته أشهراً عدة عن الملاعب، على الجهة اليسرى.

وبكر البرازيلي جابريال جيزوس بالتسجيل لسيتي عندما سدد كرة رأسية من مسافة قريبة، مستغلاً كرة عرضية داخل الشباك بعد مرور 3 دقائق.

ثم أضاع جيزوس فرصة لمضاعفة النتيجة عندما انفرد بحارس أرسنال الشاب الأيسلندي رونار اليكس رونارسون، لكن الأخير تدخل ببراعة لإنقاذ الموقف (25).

ونجح لاكازيت في إدراك التعادل لأرسنال من كرة رأسية (32).

ورد سيتي التحية بقوة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف خلال 18 دقيقة بدأها الجزائري رياض محرز من ركلة حرة مباشرة فشل في التعامل معها الحارس الأيسلندي فأفلتت من يديه وتهادت داخل الشباك (55)، ثم أضاف فيل فودن الثاني بتسديدة قوية (59) قبل أن يختتم المدافع الفرنسي ايميريك لابورت مهرجان الأهداف بكرة رأسية (73).

مفاجأة برنتفورد

وفي المباراة الثانية بين برنتفورد ونيوكاسل، سجل جوش داسيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها برنتفورد هذا الدور في تاريخه، علماً بأنه أخرج ثلاثة أندية أخرى من الدرجة الممتازة، هي وست برميتش البيون، وساوثمبتون، وفولهام، في طريقه إلى المربع الذهبي.

وكان برنتفورد قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى الدرجة الممتازة في نهاية الموسم الماضي، لكنه خسر مباراة الملحق ضد فولهام.

في المقابل، كان نيوكاسل الذي عانى إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، يمني النفس ببلوغ أول نصف نهائي في مسابقات الكأس المحلية منذ موسم 2004-2005 عندما خاض نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل لم يحرز أي لقب محلي منذ إحرازه كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955.

ويختتم الدور ربع النهائي الأربعاء، فيلتقي إيفرتون مع مانشستر يونايتد وستوك سيتي مع توتنهام.