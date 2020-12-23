فعاليات منتدى الإعلام العربي تنطلق اليوم في دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم الأربعاء الساعة الثانية ظهراً، فعاليات الدورة الـ19 من منتدى الإعلام العربي تحت شعار «الإعلام العربي: المستقبل رقمي».

ولأول مرة يقام المنتدى افتراضياً؛ إذ تهدف الدورة الـ19 إلى مواكبة متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة «كورونا»، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.

ويشهد المنتدى حفلاً لتوزيع جوائز الصحافة العربية، إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية ستكون تحت عناوين «الإعلام العربي تحت المراجعة»، و«حال غرف الأخبار ما بعد كورونا»، و«الإعلام العربي.. تحولات جيوسياسية»، و«مسارات الشرق الأوسط الجديد».

ويستضيف المنتدى عدداً من أبرز الشخصيات الصحفية والإعلامية في العالم، إضافة إلى العديد من القيادات السياسية والأكاديمية والفكرية والثقافية. ويشارك في الدورة الـ19 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، ووزير الدولة للإعلام في مصر أسامة هيكل، ورئيس منتدى الخليج للأمن والسلام فهد الشليمي، والدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» عبد الرحمن الراشد، ورئيس في وكالة «رويترز» مايكل فريدنبرج، ومؤسس «ذا نيوز بروجكت» ميريل براون، وغيرهم.

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