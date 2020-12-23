سيتم تسليمه للرئيس الجديد خاليا تماما من المتابعين .. قرار حاسم من «تويتر» بشأن حساب الرئيس الأمريكي

أبلغت إدارة تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن أن الحساب الرئاسي "[email protected]" الذي يستخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيتم تسليمه للرئيس الجديد خاليا تماما من المتابعين.

ويأتي ذلك عكس ما حدث مع الرئيس السابق باراك أوباما والذي ترك منصبه في عام 2017، حيث حثت إدارته تويتر على تمرير ليس فقط الحسابات الرسمية للرئيس والبيت الأبيض، ولكن الملايين من متابعيهم إلى الرئيس دونالد ترامب. وهو ما حدث بالفعل.

ولكن ذلك لن يحدث عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني، وفقا للمدير الرقمي لبايدن، روب فليرتي.

وغرد فليرتي على تويتر، صباح الثلاثاء، قائلا، إن "تويتر أبلغت فريق بايدن أنه سيتعين عليها أن (تبدأ من الصفر) مع عدد المتابعين".

وقال فريق بايدن الانتقالي لـموقع "بيزنيس إنسايدر" إن حسابات كل من الرئيس والسيدة الأولى والمتحدث الإعلامي سيتم تسليمها للرئيس المنتخب مع صفر متابعين".

وأضاف، أن تويتر سوف يرسل إشعارا لمرة واحدة للمستخدمين الذين يتابعون حساب بايدن الشخصي ونائبته كامالا هاريس ليقترح عليهم متابعة حساب الفريق الانتقالي "[email protected]" والذي الذي سيتم تغيير علامته التجارية إلى "[email protected]"، وفقا لفريق الرئيس المنتخب.

كما قال فريق الرئيس المنتخب، إن "فيسبوك يسمح بنقل كل الحسابات الرئاسية ومتابعيها إلى إدارة بايدن".

وأشار فليرتي إلى تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، قال فيه المتحدث باسم تويتر، نيكولاس باسيليو، إن "الشركة ستنقل حوالي 12 حسابا رئاسيا رسميا إلى إدارة بايدن، بما في ذلك حساب الرئيس والبيت الأبيض، بعد إعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بها".

وفي تصريح لمجلة بيزنس إنسايدر، قال باسيليو، إن "تويتر كان في مناقشات مستمرة مع فريق بايدن الانتقالي حول عدد من الجوانب المتعلقة بنقل حسابات البيت الأبيض".