شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: متفائل بـ"برلمان2021" ونتمنى مناقشة استجواب كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفي بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ، تفاؤله ببرلمان 2021، لافتا إلى أنه يضم 13 حزبا سياسيا، و12 حزبا فى القائمة الوطنية وحزب النور، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما هنأ أحزاب معارضة، مؤكدا أن البرلمان يضم كافة الأطياف السياسية فى المجتمع حيث حصل حزب النور على 7 مقاعد، بجانب 95 مستقلا مما يخلق حالة من الجدل والثراء، وسيجعل هناك حالة من الحوار والنقاش البناء تحت قبة البرلمان، وكل ذلك يصب فى مصلحة الوطن .

وأضاف بكرى فى تصريحات له اليوم على هامش استخراج كارنيه العضوية: نتمنى أن يناقش مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى كل شهر استجواب، وبالتالى سيدفع بالدولة المصرية لمواجهة كافة المشاكل.

وتابع بكرى: دور مجلس النواب هو الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، ورأينا التحديات التى تواجه الدوله المصرية، وموقف البرلمان الأوروبى والإدعاءات الكاذبة التى توجه ضد الدولة المصرية، وبالتالي لابد ان يكون برلمان مصر قوى، ويكون على قدر التحديات التى تواجه مصر.

وأكد النائب مصطفي بكرى أن ما تحقق على أرض مصر، من إصلاحات اجتماعية واقتصادية منذ 2016 لصالح الطبقة المتوسطة، حيث أنها رمانة الميزان للمجتمع، ونتمنى تراجع الأسعار أيضا، والمشروعات القومية تصل لجميع المناطق والمحافظات.