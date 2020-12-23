شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى أول نائب ينتهى من إجراءات عضوية البرلمان بقائمة الصعيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخرج النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كارنيه عضوية المجلس للعام 2021- 2026 كأول برلمانى ينتهى من إجراءات العضوية عن قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد"، وذلك في حفل الاستقبال التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، اليوم الأربعاء.

وتسلم مصطفي بكري الحقيبة البرلمانية والتى تضم في فحواها مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلا عن جهاز التابلت محملا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي علي نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكارى بمناسبة مرور 150 عاما علي بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصى للاستخدام داخل القاعة الرئيسية.

يأتى ذلك فى إطار حفل الاستقبال الذى نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزى، للأعضاء الجدد والذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر لمدة 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد فضلا عن 10 طاولات للنواب لملأ استمارة البيانات.