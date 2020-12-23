مصرع ربة منزل وإصابة زوجها في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بانقلاب سيارة ووجود متوفية بالطريق الزراعي الغربي بناحية بني حلوة.
تبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة "معتمد. ح" 43 عامًا عامل ويقيم بناحية الحرجة بالقرعان دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.
نتج عن الحادث وفاة زوجة قائد السيارة "كريمة. ح" 30 عامًا ربة منزل "من مستقلي السيارة" وإصابة قائدها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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