لاذ قائدها بالفرار.. مصرع شخص صدمته سيارة في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء؛ دهسته سيارة مسرعة أمام مقابر قرية العدلية في بلبيس بالشرقية، ولاذ قائدها بالفرار.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بالعثور على جثة "إبراهيم.م.أ.ع" 47 عامًا، مُقيم بقرية العدلية ببلبيس، أمام المقابر بناحية "الهويس" بقرية "العدلية".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.