سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" تعود للتنقيب في شرق البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):

أعلنت تركيا استئناف مهام سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في شرق البحر المتوسط، وذلك بإصدارها إخطار "نافتكس" جديد بالمنطقة حتى 15 يونيو.

وبحسب الإعلان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية، فإن السفينة ستواصل مهامها في شرق المتوسط برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيزخان".

وكان الإخطار السابق للسفينة قد انتهى نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت السفينة عادت إلى ميناء أنطاليا جنوبي تركيا نهاية الشهر الماضي قبل قمة أوروبية كان مقررا أن يتم فيها بحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأقرت القمة بالفعل عقوبات مخففة على تركيا، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بأنه "متحيز وغير قانوني".

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.