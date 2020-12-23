محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
وضع اللواء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بميدان الشهداء "المسلة"، ضمن احتفالات المدينة الباسلة بعيدها القومي "عيد النصر"، في الذكرى 64 لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى عام 1956.
وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، في الوقت الذي تواجد بمحيط ميدان الشهداء عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه المحافظ، التهنئة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر، وأبناء بورسعيد الباسلة بصفة خاصة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة،مؤكدًا أن أهل المدينة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته.
وشدد على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أهالي محافظة بورسعيد يحتفلون بـ"عيد النصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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