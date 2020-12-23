اعتقال "قيادي كبير" في "داعش"

اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال "قيادي كبير" في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال "الحشد" في بيان إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت اليوم الاثنين، قياديا بداعش في الأنبار"، بحسب "السومرية نيوز".

ولم يكشف بيان قوات الحشد التابعة للقوات المسلحة العراقية رسميا، عن هوية المسؤول في التنظيم الإرهابي، لكنه أوضح أنه يشغل صفة أمنية في التنظيم بالمحافظة.