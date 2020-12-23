اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال "قيادي كبير" في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال "الحشد" في بيان إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت اليوم الاثنين، قياديا بداعش في الأنبار"، بحسب "السومرية نيوز".
ولم يكشف بيان قوات الحشد التابعة للقوات المسلحة العراقية رسميا، عن هوية المسؤول في التنظيم الإرهابي، لكنه أوضح أنه يشغل صفة أمنية في التنظيم بالمحافظة.
وقال إن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي".
في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن ضبط عتاد عسكري لـ "داعش" لمحافظة كركوك شمالي البلاد.
وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك".
وأوضحت أن "الكدس بداخله 11 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان 10 لترات تحتوي على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير"، مضيفة أنه تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" (الإرهابي والمحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال "قيادي كبير" في "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.