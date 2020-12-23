الهند تسجل 333 حالة وفاة و24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 23 ألفا و 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة ان دي تي في أن حصيلة الإصابات ارتفعت بنسبة 22% مقارنة بأمس الثلاثاء، عندما تم تسجيل أقل من 20 ألف حالة إصابة جديدة، وذلك لأول مرة منذ الثاني من يوليو الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 10 ملايين و 99 ألفا و

66 حالة.

وأضافت الوزارة إنه تم تسجيل 333 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 146 ألفا و 444 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي

الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.