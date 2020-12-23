اليابان تعتزم تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة

أعلنت الحكومة اليابانية عزمها تشديد القيود على دخول الوافدين من المملكة المتحدة في ظل تفشي سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو في تصريح للصحفيين - نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن أتش كيه) اليوم /الأربعاء/ - إن الإجراءات اليابانية المكثفة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.

وأضاف أن المقيمين اليابانيين وغير اليابانيين الذين يقومون برحلات عمل قصيرة تصل إلى سبعة أيام إلى المملكة المتحدة سيتم مطالبتهم بالدخول في حجر صحي لمدة 14 يوما عند

عودتهم إلى الوطن أو دخول اليابان.كما سيتم ايضا مطالبة المواطنين اليابانيين العائدين من المملكة المتحدة اعتبارا من 27 ديسمبر الجاري بتقديم دليل على أنهم خضعوا لاختبار فيروس كورونا في غضون 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.وأكد كاتو أن الحكومة اليابانية ستواصل حماية صحة المواطنين وحياتهم، وأنها ستنفذ بنشاط ضوابط الحدود لمنع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في اليابان.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.