تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 18 مليونا و230 ألفا و242 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 195 ألفا و33 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 322 ألفا و765 حالة، وذلك عقب تسجيل 3 آلاف و401 حالة وفاة جديدة أمس الثلاثاء.

يشار إلى أنه تم توزيع ما لا يقل عن 4 ملايين و624 ألفا و325 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتم إعطاء ما لا يقل عن 614 ألفا و117 جرعة من اللقاح، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز

هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.