إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 78 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين

وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غدا الخميس مشيرا إلى أن

الحملة ستستمر لمدة عام كامل، حتى يتم تطعيم غالبية سكان الكويت.وأوضح الشيخ باسل الصباح - في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أثناء تفقده مركز التطعيم بمنطقة مشرف - أن المرحلة الأولى للتطعيم، ستشمل العاملين بالصفوف الأمامية، وكبار السن، ومن ثم الفئات الأخرى، لافتا إلى أن الدفعات الأخرى من التطعيم ستصل شهريا.وكانت الشحنة الأولى من لقاح شركتي (فايزر - بيونتيك) الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قد وصلت إلى الكويت فجر اليوم؛ حيث تم نقلها مباشرة إلى مخازن وزارة الصحة الكويتية بمنطقة مشرف، تمهيدا لبدء حملة التطعيم، التي سجل بها 73 ألفا و700 شخص حتى الآن في الكويت.