بلغاريا تسجل 1799 إصابة و114 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلغاريا 1799 حالة إصابة و114 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - أن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في البلاد بلغت 194 ألفا و271 شخصا.

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها وفاة 114 شخصا، جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 6879 وفاة.. مشيرة إلى أن 2424 شخصا تماثلوا للشفاء خلال

الفترة نفسها، ووصل إجمالي المتعافين حتى الآن 105 آلاف و90 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يتلقى 6123 مريضاً بالفيروس العلاج داخل المستشفيات، وأن 526 حالة منهم في وحدات العناية المركزة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة في البلاد حتى الآن إلى 82 ألفا و302.وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد والإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 78 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء.كماأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 78 مليونا و11 ألف حالة.كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و717 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.