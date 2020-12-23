الهند تسجل 23950 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 23950 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 10.1 مليون.

وقالت الوزارة، إن‭ ‬هناك أقل من 300 ألف شخص مصابون بالفيروس حالياً من إجمالي المصابين.

وانخفضت الإصابات اليومية بشكل مطرد في الهند منذ ذروتها في سبتمبر، رغم أن البلاد لا تزال صاحبة ثاني أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 333 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إجمالي الوفيات إلى 146444.

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