طوكيو تسجل 748 إصابة جديدة بكورونا

عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأربعاء تسجيل 748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة بلغ 53 ألفا و 130 حالة.

وذكرت الحكومة أنها سوف تعمل على تشديد القيود على دخول المسافرين من المملكة المتحدة، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتو كاتسونوبو للصحفيين اليوم إنه سوف يتم البدء في تطبيق الإجراءات المشددة ابتداء من غد الخميس.

وأضاف أن اليابان سوف ترفض منح تأشيرات دخول للقادمين من المملكة المتحدة خلال الوقت الحالي.

وأوضح أنه سوف يٌطلب من المواطنين والمقيمين غير اليابانيين، الذين قاموا برحلات عمل قصيرة لمدة تصل لسبعة أيام في المملكة المتحدة أن يخضعوا مجددا للحجر الصحي لمدة 14 يوما عندما يعودوا لليابان.

وأشار إلى أن اليابانيين العائدين من المملكة المتحدة ابتداء من 27 ديسمبر الجاري سوف يتعين عليهم تقديم دليل يثبت خضوعهم لاختبار فيروس كورونا خلال 72 ساعة من مغادرة بريطانيا.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة 203 آلاف و 732 حالة، والوفيات 2877 ، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

