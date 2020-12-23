فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.55 مليون حالة

سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 55ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 61821 حالة. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بكورونا 191 ألفا و892 شخصا من المصابين.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 47 أسبوعا.

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