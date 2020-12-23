باكستان تسجل 2142 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت باكستان اليوم الأربعاء تسجيل 84 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى9557 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2142 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 462 ألفاً و814 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأربعاء.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة في باكستان حتى الآن.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و406 آلاف و281 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا، منها 35 ألفاً و621 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 415 ألفاً و352 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال2419 مريضاً في حالة حرجة.